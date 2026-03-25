Il doppio arco della Via Lattea splende sulla campagna toscana | la magnifica foto di Alessandra Castagnolo

Il 19 marzo, nella campagna toscana, una fotografa ha scattato un’immagine che mostra il doppio arco della Via Lattea. La fotografia è stata realizzata durante una serata di cielo sereno e senza inquinamento luminoso. La scena cattura il cielo notturno con due archi luminosi visibili sopra il paesaggio rurale. L’immagine è diventata oggetto di interesse tra gli appassionati di fotografia astronomica.

Il 19 marzo, nel cuore della campagna toscana, Alessandra Castagnolo ha immortalato il magnifico doppio arco della Via Lattea, uno dei soggetti più ambiti per gli appassionati di astrofotografia paesaggistica. Riuscire a ottenere il "ponte celeste" è complesso per molteplici ragioni, come ha raccontato l'astrofotografa a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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