La tomba di Pamela Genini profanata l' ex fidanzato dai Carabinieri con l' avvocato
Un uomo, descritto come ex fidanzato e amico di una donna deceduta, si è presentato questa mattina presso il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Dopo aver fatto ingresso, è stato raggiunto poco dopo dall’avvocato che lo assiste. La notizia riguarda la profanazione della tomba della donna, episodio sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.
Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, si è presentato questa mattina al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo dove poco dopo è stato raggiunto dalla sua avvocata, Eleonora Prandi. Come riferisce MilanoToday, i militari stanno, infatti, indagando sulla profanazione della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci - Vita in diretta 23/04/2026
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