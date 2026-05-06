La tomba di Pamela Genini profanata l' ex fidanzato dai Carabinieri con l' avvocato

Da ravennatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, descritto come ex fidanzato e amico di una donna deceduta, si è presentato questa mattina presso il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Dopo aver fatto ingresso, è stato raggiunto poco dopo dall’avvocato che lo assiste. La notizia riguarda la profanazione della tomba della donna, episodio sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, si è presentato questa mattina al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo dove poco dopo è stato raggiunto dalla sua avvocata, Eleonora Prandi. Come riferisce MilanoToday, i militari stanno, infatti, indagando sulla profanazione della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci - Vita in diretta 23/04/2026

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