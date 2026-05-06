La tomba di Pamela Genini profanata l' ex fidanzato dai Carabinieri con l' avvocato

Un uomo, descritto come ex fidanzato e amico di una donna deceduta, si è presentato questa mattina presso il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Dopo aver fatto ingresso, è stato raggiunto poco dopo dall’avvocato che lo assiste. La notizia riguarda la profanazione della tomba della donna, episodio sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.