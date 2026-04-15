Un uomo ha trascorso nove ore in caserma per riferire ai carabinieri dettagli su un presunto caso di riciclaggio e su una tomba profanata, descrivendo un quadro ricco di elementi inquietanti. Il suo racconto collega eventi di natura diversa, lasciando emergere una serie di episodi ancora privi di chiarimenti ufficiali. La vicenda coinvolge anche l’ex fidanzata, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli.

Nove ore in caserma, un racconto fitto e inquieto, che intreccia il delitto con una scia di episodi ancora senza spiegazione. Il caso di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa il 14 ottobre, si arricchisce di nuovi elementi dopo l’audizione dell’ex fidanzato, ascoltato come persona informata sui fatti. Al centro delle sue dichiarazioni – come riporta Il Messaggero – ci sono mesi di presunte intimidazioni e un filo diretto che, a suo dire, conduce fino alla profanazione della tomba della giovane, avvenuta nel cimitero di Strozza. “Ho raccontato tutto quello che sto subendo”, ha spiegato, collegando apertamente le minacce alla decapitazione della salma, un gesto rimasto senza responsabili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pamela Genini, il racconto dell’ex fidanzato ai carabinieri su un presunto riciclaggio e la tomba profanata come “minaccia”

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