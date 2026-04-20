A Perugia il truck tour Il lavoro viaggia con noi

A Perugia, il 22 aprile 2026, si svolgerà il truck tour nazionale intitolato “Il lavoro viaggia con noi – I Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”. L’evento è promosso dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti. La manifestazione prevede l’allestimento di un truck dedicato, che sarà presente in città per un’intera giornata.

Arriva a Perugia il 22 aprile 2026 il truck tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi – I Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, iniziativa promossa dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Ep. 230 L’ultimo video prima della partenza. Non è stato facile dire addio | Camion 4x4 Notizie correlate "Il lavoro viaggia con noi" fa tappa in piazza Verdi, ricevuti 350 curriculum: scatta la selezioneSono 350, più di quelli dell’edizione dello scorso anno, i curriculum inviati per mail da giovani in cerca di occupazione che rispondono ai profili... Streeat Food Truck Festival 2026: in piazza della Vittoria il tour con i migliori cibi di strada d'ItaliaTorna a Genova il gustoso appuntamento con Streeat® Food Truck Festival, la più grande carovana di food truck in tour dal 2014 con specialità... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Perugia, schianto nella notte: soccorsi in azione; Incidente sulla E45 nel territorio di Perugia: morto un camionista all'altezza di Resina; Incidente mortale tra auto e camion a Resina: un morto; Drammatico incidente in E45, muore camionista. Cibo da tutto il mondo: torna a Perugia l'International street foodDal 9 al 12 aprile torna a Perugia l'International street food, la manifestazione dedicata al cibo di strada. A Pian di Massiano, presso il piazzale Umbria Jazz, sono attesi numerosi food truck da tut ... perugiatoday.it Perugia, minaccia le sorelle con lettere intimidatorie e appostamenti sotto casa chiedendo di vedere la nipote minorenne: in carcere un 53enne. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Studente progettava strage a scuola, scarcerato ma senza social #perugia x.com