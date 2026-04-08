Il lavoro viaggia con noi fa tappa in piazza Verdi ricevuti 350 curriculum | scatta la selezione

Da palermotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Verdi si è svolta la terza edizione del Truck Tour della Fondazione consulenti per il lavoro, dedicata all’incontro tra giovani in cerca di occupazione e aziende. Durante l’evento sono stati raccolti 350 curriculum, un numero superiore rispetto all’anno precedente. Le 16 imprese partecipanti hanno esaminato le candidature inviate tramite email, dando così il via alle selezioni per le possibili assunzioni.

Sono 350, più di quelli dell’edizione dello scorso anno, i curriculum inviati per mail da giovani in cerca di occupazione che rispondono ai profili richiesti dalle 16 imprese che quest’anno partecipano alla terza edizione del Truck Tour della Fondazione consulenti per il lavoro. “Il lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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