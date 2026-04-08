Il lavoro viaggia con noi fa tappa in piazza Verdi ricevuti 350 curriculum | scatta la selezione

In piazza Verdi si è svolta la terza edizione del Truck Tour della Fondazione consulenti per il lavoro, dedicata all’incontro tra giovani in cerca di occupazione e aziende. Durante l’evento sono stati raccolti 350 curriculum, un numero superiore rispetto all’anno precedente. Le 16 imprese partecipanti hanno esaminato le candidature inviate tramite email, dando così il via alle selezioni per le possibili assunzioni.