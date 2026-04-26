Una nave della flottiglia si è mossa di nuovo verso Gaza, con l’obiettivo di rompere l’assedio. L’inviato del quotidiano si trova a bordo per seguire la partenza e riferire sui dettagli della missione. Mentre il sole cala sulla Sicilia, si può ancora scorgere all’orizzonte la cima fumante dell’Etna, che si allontana lentamente. La nave si prepara ad affrontare il viaggio verso le acque del Mediterraneo orientale.

Il sole è tramontato sulla Sicilia: finché c’era, più a nord si vedeva la cima maestosa e fumante dell’Etna che si allontanava. Le barche della Global Sumud Flotilla, per ora 58, sono di nuovo in mare, in viaggio verso la Striscia di Gaza. Dalle 14 di domenica 26 aprile, con una puntualità che sorprende pensando ai ritardi dello scorso settembre (quando si partiva sempre “domani”) hanno lasciato il porto Xifonio di Augusta ad una ad una tra squilli di trombe e trombette, pugni chiusi, applausi, “free free Palestine”. Su uno striscione: “In mare come in terra saremo Flotille contro la vostra guerra”. Poi le barche hanno composto la flotta lì davanti e sono partite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Flotilla riparte per Gaza: la nuova missione per “rompere l’assedio”. Il racconto dell’inviato del Fatto a bordo

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