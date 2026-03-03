Giappone studia la rete romagnola contro lo spopolamento

Una delegazione di studiosi giapponesi, guidata dalla professoressa Hiroko Kudo, sta visitando la regione romagnola per analizzare il sistema di rete e collaborazione tra le comunità locali. Durante il soggiorno, hanno incontrato rappresentanti delle istituzioni e osservato le iniziative di sviluppo territoriale adottate nella zona. L’obiettivo è comprendere come queste strategie possano contribuire a contrastare lo spopolamento.

Una delegazione accademica giapponese guidata dalla professoressa Hiroko Kudo sta attraversando la Romagna per studiare il modello di sviluppo locale basato sulla rete e sulla cooperazione. Il viaggio, organizzato da Fausto Faggioli e sostenuto da Earth Academy, vede la delegazione incontrare istituzioni come il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessora Paola Casara a Forlì. L'obiettivo è analizzare come territori diversi possano coniugare tradizione e innovazione per affrontare sfide comuni come lo spopolamento e la necessità di rinnovamento economico. Il confronto si concentra sul turismo rurale e sulle comunità ospitali, due pilastri dello sviluppo territoriale che richiedono una governance integrata tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

