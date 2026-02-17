Una piega per lo Ior | oltre 28mila euro raccolti per garantire il diritto allo studio agli adolescenti con tumore

Il 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna, tra cui Cesena e Rimini, hanno organizzato una giornata di solidarietà. Durante l’evento, sono stati raccolti più di 28.000 euro per sostenere i ragazzi con tumore che vogliono continuare a studiare. Le persone si sono radunate nei saloni dei parrucchieri, dove hanno donato per tagliare i capelli o per altre iniziative, dimostrando vicinanza ai giovani malati.

Oltre 1.200 i partecipanti totali delle sette città della Romagna, più Argenta e Pesaro: circa 28.000 euro l’incasso complessivo della giornata Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna – Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini – più Argenta e Pesaro si sono idealmente unite sotto un’unica bandiera per un evento che univa bellezza e lotta contro il cancro: “Una Piega per lo IOR”, maratona di solidarietà animata da più di 200 volontari chiamati dall’Istituto Oncologico Romagnolo a prestare per un giorno, in maniera del tutto gratuita, la propria professionalità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it "Una piega per lo Ior", la maratona di solidarietà conquista Forlì: raccolti oltre 4 mila euro Lo Ior ha raccolto più di 4 mila euro a Forlì durante la maratona di solidarietà organizzata domenica, in risposta alla Giornata mondiale contro i tumori infantili. Una piega contro il cancro, la solidarietà dei parrucchieri: raccolti quasi 28 mila euro per lo Ior Il 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, i parrucchieri delle città di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Riccione, Rimini, Argenta e Pesaro hanno deciso di sostenere la causa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una piega per lo Ior, domenica 15 febbraio anche a Ravenna e Lugo parrucchieri in campo contro il cancro; Torna a Ravenna e Lugo Una piega per lo Ior: il ricavato finanzierà l'istruzione domiciliare dei ragazzi col cancro; Una piega di solidarietà . È la ‘maratona’ dello Ior; ‘Una piega per lo Ior’: le parrucchiere scendono in campo nella lotta contro il cancro. Riccione, 131 persone a Una Piega per lo IOR: 3mila euro raccoltiUna piega per lo IOR continua a coinvolgere sempre più persone. Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna – ... chiamamicitta.it Imola, Una Piega per lo Ior: raccolti oltre 3.600 euro per la ricercaUna messa in piega benefica da oltre 3.600 euro a Imola. Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna ... corriereromagna.it Questa domenica più di 1.200 persone hanno deciso di partecipare a UNA PIEGA PER LO IOR e farsi coccolare dai nostri 200 e oltre "volontari di bellezza". Storie di (stra)ordinaria solidarietà che hanno permesso un incasso di circa 28.000 euro a favore facebook ‘Una piega per lo Ior’: le parrucchiere scendono in campo nella lotta contro il cancro x.com