Mimmo Rotella 1945–2005 in mostra a Palazzo Ducale un protagonista dell' arte del Novecento

A vent’anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, nato nel 1918 e morto nel 2006, Palazzo Ducale di Genova ospita una vasta retrospettiva dedicata all’artista. La mostra presenta una selezione di opere che spaziano dal suo debutto nel mondo dell’arte fino alle creazioni più mature, mettendo in evidenza il ruolo di Rotella come figura di rilievo nell’arte del Novecento. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

A vent’anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella (1918–2006), Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell’arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra “Mimmo Rotella. 1945–2005”, curata da Alberto Fiz e realizzata in collaborazione con la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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