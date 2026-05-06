La Storta scavo rompe una condotta | interviene il nucleo NBCR

Uno scavo nella zona della Storta ha causato la rottura di una condotta di media pressione, provocando la fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose. Sul posto sono intervenuti i tecnici del nucleo NBCR, specializzati in rischi chimici e radiologici, per gestire l'emergenza. La rottura ha richiesto l’intervento immediato per mettere in sicurezza l’area e contenere eventuali danni.

? Cosa scoprirai Come ha fatto lo scavo a colpire una condotta di media pressione?. Perché è stato necessario l'intervento specialistico del nucleo NBCR?. Chi dovrà rispondere del danno causato durante i lavori sotterranei?. Quali rischi invisibili hanno rilevato i tecnici durante il monitoraggio?.? In Breve Intervento coordinato tra vigili del fuoco di Bracciano e tecnici Italgas.. Nucleo NBCR impiega strumentazione sensibile per mappare la dispersione in via Chiusano.. Equipaggio 25A devia da un sinistro stradale in via Parigi per l'emergenza.. Indagini in corso per accertare responsabilità legate allo scavo nel quartiere.. I vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti in via Italo Alighiero Chiusano a La Storta per una fuga di gas causata da un danno a una tubazione di media pressione durante uno scavo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Storta, scavo rompe una condotta: interviene il nucleo NBCR Notizie correlate ABC interviene a Capodichino su 500mt di condotta con una nuova straordinaria tecnologiaABC Napoli realizzerà questo mercoledì, 6 maggio, un intervento basato sull'utilizzo di una nuovissima tecnologia nel cantiere di viale Umberto... Si rompe la condotta del gas: chiuso il ponte MatteottiPomeriggio di disagi alla circolazione in zona Sacro Cuore, in via Matteotti, dove la rottura di una condotta del gas ha richiesto l’intervento...