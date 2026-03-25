Oggi pomeriggio, in via Matteotti nella zona Sacro Cuore, una condotta del gas si è rotta, causando problemi alla circolazione. L’incidente ha portato alla chiusura del ponte Matteotti e all’intervento immediato di soccorritori e tecnici specializzati. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Pomeriggio di disagi alla circolazione in zona Sacro Cuore, in via Matteotti, dove la rottura di una condotta del gas ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e dei tecnici specializzati. Sul posto è al lavoro la polizia locale per garantire la sicurezza e permettere lo svolgimento delle operazioni di riparazione, disponendo la chiusura totale del Ponte Matteotti in entrambi i sensi di marcia. Nonostante il danno alla condotta, non si registrano criticità per la fornitura domestica. I tecnici di Hera, giunti sul posto poco dopo la segnalazione, sono attualmente al lavoro sulla rottura. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Si rompe la condotta del gas: chiuso il ponte Matteotti

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