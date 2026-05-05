ABC interviene a Capodichino su 500mt di condotta con una nuova straordinaria tecnologia

Il 6 maggio, nel quartiere di Capodino, sarà effettuato un intervento da parte di ABC Napoli lungo circa 500 metri di condotta. L’operazione si svolgerà in viale Umberto Maddalena, utilizzando una tecnologia recentemente sviluppata nel settore. La società ha annunciato che l’intervento riguarda un tratto di condotta, senza specificare ulteriori dettagli sui lavori o le finalità dell’intervento.

ABC Napoli realizzerà questo mercoledì, 6 maggio, un intervento basato sull'utilizzo di una nuovissima tecnologia nel cantiere di viale Umberto Maddalena, nell’area di Capodichino. L'intervento - spiega una nota dell'azienda - è destinato a segnare un punto di svolta nelle tecniche di risanamento.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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