La storica Gabriella Gribaudi dà il via ai Dialoghi sulla Democrazia alla biblioteca Gambalunga

Il 8 maggio si apre la rassegna intitolata “Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica”, organizzata dalla Biblioteca civica Gambalunga e dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea. La prima lezione è tenuta dalla storica Gabriella Gribaudi, che inaugura il ciclo di incontri con un intervento dedicato ai temi legati alla nascita della Repubblica e alla storia democratica. La serie di eventi si svolge presso la biblioteca e include diverse lezioni magistrali.

Prende il via l’8 maggio la rassegna dal titolo “Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica”, un ciclo di lezioni magistrali, con il coordinamento scientifico della Biblioteca civica Gambalunga e dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Una vita per la Gambalunga, dopo 36 anni tra libri e cultura la direttrice della biblioteca va in pensioneUltimo giorno di servizio per Nadia Bizzocchi, direttrice della Biblioteca Gambalunga: il saluto del sindaco e della giunta dopo oltre 30 anni di... "Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica”: sette lezioni magistrali per celebrare gli 80 anni della CostituenteOttant’anni fa, il 2 giugno 1946 - data del referendum sulla forma dello Stato e l’elezione dell’Assemblea incaricata di redigere la Carta... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica: sette lezioni magistrali per celebrare gli 80 anni della Costituente; Dialoghi Sulla Democrazia. Nascita della Repubblica, Sala della Cineteca – Biblioteca Gambalunga, 8 maggio- 15 giugno ore 17,30.