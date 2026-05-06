Una statua della Madonna del Pettoruto si è mossa da sola, sorprendendo i presenti al santuario. L’evento ha suscitato grande attenzione tra i fedeli, alcuni dei quali affermano di aver assistito al movimento. La statua rimane ancora nel suo luogo, e il fatto ha generato discussioni tra chi interpreta l’accaduto come un segno spirituale e chi cerca spiegazioni razionali. Nessuna spiegazione ufficiale è stata ancora data dalle autorità competenti.

Un movimento inspiegabile che ha lasciato i fedeli senza fiato. Al Santuario del Pettoruto, la fede si accende davanti a segni che interrogano il cuore e la ragione, uno è visibile tutt’oggi. Una statua raffigurante la Madonna col Bimbo Gesù ben nota a tutti a San Sosti, in provincia di Cosenza, nota come Madonna del Pettoruto è la protagonista della storia di oggi 6 maggio. Una statua di pietra così pesante da non poter essere spostata neanche da uomini forzuti si muove da sola, e non è il solo prodigio che avviene. Le origini della statua sono antiche. Si narra che sia stata trovata nel XVII secolo da un giovane pastore del luogo...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - La statua della Madonna del Pettoruto miracolosamente si muove da sola

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