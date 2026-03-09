Appennino 2026 | MTB unisce storia cibo e natura

È stata pubblicata la mappa cartacea dei percorsi MTB dell’Appennino Emiliano per il 2026, che include sentieri nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. La guida offre dettagli sui percorsi e si focalizza su aspetti legati alla storia, al cibo e alla natura della zona. La mappa è disponibile per chi desidera esplorare il territorio in bicicletta.

La mappa cartacea dei percorsi MTB dell’Appennino Emiliano per il 2026 è già disponibile, offrendo una guida dettagliata che copre le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Questo strumento include tra i tracciati consigliati anche il territorio di Montechiarugolo, integrando storia medievale, eccellenze alimentari e natura lungo il torrente Enza. L’iniziativa non si limita alla semplice segnalazione di sentieri, ma punta a creare un ecosistema di turismo lento che colleghi le due province attraverso piste sicure. Il progetto prevede l’estensione della rete ciclabile da La Fratta fino a Montecchio, con l’obiettivo finale di collegare Parma a Pilastrello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino 2026: MTB unisce storia, cibo e natura Articoli correlati Trekking spirituali in Appennino: 300 km tra fede e natura con i fratiTra i boschi e i sentieri dell'Appennino marchigiano si prepara un evento unico: tre trekking spirituali per celebrare gli 800 anni dalla morte di... 16 febbraio 2026: tra oroscopo, storia di Tutankhamon e il risvevo della natura.Il 16 febbraio 2026 si apre con un cielo sereno su gran parte d’Italia e un’attenzione particolare a due mondi apparentemente distanti: l’astrologia...