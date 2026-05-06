La Spezia | bando per 6 educatori nei nidi contratti a tempo indeterminato

È stato pubblicato un bando nella Spezia per l’assunzione di sei educatori nei nidi comunali. Le assunzioni prevedono contratti a tempo indeterminato e sono aperte a candidati con specifici titoli di studio. Sono previsti anche posti riservati a volontari militari, secondo le modalità stabilite dal bando. La selezione riguarda persone interessate a lavorare nel settore dell’educazione dell’infanzia nel territorio comunale.

? Cosa scoprirai Quali titoli di studio sono accettati per partecipare al bando?. Chi ha diritto ai posti riservati per i volontari militari?. Come si svolgeranno le prove scritte e le prove orali?. Perché la scadenza del 3 giugno 2026 è così importante?.? In Breve Scadenza per l'invio delle domande fissata al 3 giugno 2026.. Due posti riservati ai volontari delle Forze Armate e uno ai prestatori servizio civile.. Selezione basata su prove scritte e orali con focus su pedagogia e inclusione.. Requisiti accademici includono lauree L-19 o LM-85 con specifici crediti formativi..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia: bando per 6 educatori nei nidi, contratti a tempo indeterminato Notizie correlate Leggi anche: Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminato Ferrovie dello Stato: contratti a tempo indeterminato per giuristi? Cosa scoprirai Chi può candidarsi per il ruolo di Junior Legal entro maggio 2026? Come cambieranno le mansioni legali con l'espansione di FS... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concorso Comune La Spezia Educatori 2026: 6 posti a tempo indeterminato; Comune della Spezia, via libera al concorso per sei educatori di nido; Comune di La Spezia: concorso per educatori nido d’infanzia; Le concessioni demaniali per gli stabilimenti di Marinella vanno a gara: ecco la procedura pubblica…. La Spezia, lo storico dirigente del Comune va in pensione, un bando per sostituirloLa Spezia, 18 novembre 2025 – Il Comune lancia un bando per trovare il sostituto di Mario Piazzini, storico dirigente di Palazzo civico che andrà in pensione dal prossimo 31 dicembre. Uno dei ... lanazione.it Autorità di sistema portuale, bando per un nuovo membro del comitato di gestioneIl Comune della Spezia ha avviato la procedura per la nomina di un nuovo componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in sostituzione di un membro us ... msn.com Con semplicità Dalla Passeggiata a mare Levanto La Spezia - facebook.com facebook 20 anni. Dalle lacrime con lo Spezia fino ai cori di San Siro Semplicemente Pio #Interna21onale #Scudetto2026 #DAZN x.com