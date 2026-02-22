Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza assunzioni a tempo indeterminato

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Fidenza ha aperto due concorsi pubblici per assumere 11 professionisti, tra infermieri ed educatori, con contratti a tempo indeterminato. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare il personale e migliorare i servizi offerti agli utenti. Le selezioni mirano a trovare candidati qualificati pronti a lavorare sul campo. Le domande si presentano entro le scadenze stabilite e riguardano tutte le figure professionali richieste.

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico socio-assistenziale. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del distretto di Fidenza (Parma) ha bandito due concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di 11 professionisti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni sono rivolte a infermieri ed educatori professionali, figure chiave per il rafforzamento dei servizi alla persona sul territorio. Quanti e quali sono i posti disponibili. Nel dettaglio, i concorsi prevedono: 8 posti per infermieri;. 3 posti a educatori professionali.. Tutte le posizioni rientrano nell’ area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

