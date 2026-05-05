Pippa Middleton, sorella della principessa Kate, si trova ad affrontare difficoltà finanziarie legate a debiti superiori a un milione di euro. A causa di questa situazione, ha deciso di mettere in vendita una tenuta situata nel Berkshire. La vendita della proprietà rappresenta una delle conseguenze di una situazione economica complessa per la donna, che si trova a gestire le conseguenze di questi debiti.

Problemi di debiti per Pippa Middleton. La sorella della principessa del Galles Kate e suo marito James Matthews hanno dovuto vendere Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui avevano creato un parco safari. La coppia aveva acquistato la tenuta nel 2021 ma l’attività non si è rivelata redditizia come speravano, anzi in pochi anni ha accumulato debiti per quasi 1 milione di euro. Debiti per oltre un milione per Pippa Middleton Il parco safari nel Berkshire Il tentativo di salvare il progetto con un asilo nido Debiti per oltre un milione per Pippa Middleton Pippa Middleton e il marito James Matthews hanno dovuto dire addio a Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire, in Inghilterra, in cui avevano creato un parco safari.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pippa Middleton con debiti per oltre 1 milione, sorella di Kate costretta a vendere la tenuta nel Berkshire

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Pippa Middleton vende la fattoria nel Berkshire: aveva accumulato debiti da quasi 1 milione di euroPippa Middleton ha venduto Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui aveva creato un parco safari.

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