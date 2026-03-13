25 articoli scientifici pubblicati negli ultimi cinque anni | il traguardo della Medicina Interna dell' ospedale di Pontedera

Il gruppo di lavoro della Medicina Interna dell’ospedale di Pontedera, guidato dal dottor Simone Meini, ha pubblicato un nuovo articolo sulla rivista internazionale Antibiotics lo scorso 4 marzo. Con questa pubblicazione, il team ha raggiunto un totale di 25 articoli scientifici pubblicati negli ultimi cinque anni. Questo risultato evidenzia l’attività di ricerca svolta nel reparto.

"L’ultimo lavoro pubblicato - spiega Meini - è stato realizzato in collaborazione con il nostro servizio di Microbiologia e con quello dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Descriviamo l’efficacia di un innovativo trattamento antibiotico che abbiamo applicato nel 2023 qui a Pontedera su una paziente affetta da una grave infezione causata da un ceppo di un batterio, Stenotrophomonas maltophilia, diventato resistente alla terapia convenzionale. In sintesi, abbiamo mostrato come una particolare associazione di antibiotici possa rappresentare una soluzione efficace per gestire casi complessi di infezioni causate da questo germe multiresistente, aggiungendo nuovi dati alla letteratura". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

