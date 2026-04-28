Lucignano nuovi ausili per la fisioterapia grazie alla donazione Avis

A Lucignano sono stati consegnati nuovi ausili per la fisioterapia, grazie a una donazione effettuata dall’Avis. L’intervento si inserisce in un’azione per rafforzare i servizi di riabilitazione e sostenere la sanità locale. La donazione è stata formalizzata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di migliorare le risorse disponibili per i pazienti in trattamento. L’evento si è svolto in presenza di rappresentanti dell’associazione e delle autorità locali.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Un gesto concreto a sostegno della sanità territoriale e dei servizi di riabilitazione. Si è svolta giovedì 23 aprile 2026, presso la Casa della Comunità di Lucignano, la cerimonia di consegna di nuovi ausili destinati al centro ambulatoriale di riabilitazione funzionale. L’iniziativa ha visto la donazione di importanti strumenti per la fisioterapia – tra cui un deambulatore con ascellari, una carrozzina pieghevole e un rollator tipo “ranocchio” – acquistati grazie al contributo di AVIS sezione di Lucignano, da sempre impegnata nel sostegno alle realtà sociosanitarie del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucignano, nuovi ausili per la fisioterapia grazie alla donazione Avis Notizie correlate L’idea lanciata da Avis. Giovani ambasciatori per la donazioneDiventeranno "ambasciatori" per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma tra le giovani generazioni. Avis e coop "San Bernardo" insieme per la solidarietà: donazione sangue a Latiano?LATIANO - La cooperativa “San Bernardo”, in stretta sinergia con la sezione Avis di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lucignano, nuovi ausili per la fisioterapia grazie alla donazione Avis; Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedere. Lucignano, nuovi ausili per la fisioterapia grazie alla donazione AvisSi è svolta giovedì 23 aprile 2026, presso la Casa della Comunità di Lucignano, la cerimonia di consegna di nuovi ausili destinati al centro ambulatoriale di riabilitazione funzionale ... lanazione.it Ausili e tecnologie avanzate per disabilità e DSA: chi e come può accedere ai nuovi fondi della LombardiaLa Lombardia mette in campo 2,6milionidi euro per strumenti e tecnologie destinate a persone con disabilità o con DSA, tra cui adattamenti auto e ausili altamente tecnologici esclusi dal Nomenclatore ... disabili.com DONAZIONI E LEZIONI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE Una giornata all’insegna della solidarietà concreta e dell’attenzione alla comunità quella promossa dal Calcit Val di Chiana, protagonista a Lucignano di due iniziative dedicate alla cura delle - facebook.com facebook Segna le date: il 31 #maggio, 1 e 7 #giugno 2026 #Lucignano sboccia con i suoi carri allegorici in occasione della Maggiolata Lucignanese! bit.ly/maggiolata_luc… x.com