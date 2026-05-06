La Sfida Invisibile | al Teatro Italia il documentario sul trail runner Manlio Faccini

Da forlitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rocca San Casciano è in programma la prima proiezione del documentario “La Sfida Invisibile”, che narra l’esperienza del trail runner romagnolo durante il Tor des Géants. Il film presenta il percorso personale dell’atleta e il progetto di solidarietà legato alla raccolta fondi a favore dell’Ail Forlì-Cesena. L’evento si svolge al Teatro Italia, offrendo agli spettatori uno sguardo sulla sfida estrema affrontata dall’atleta e sul suo impegno benefico.

Arriva a Rocca San Casciano la prima visione de ‘La Sfida Invisibile’, il documentario che racconta la sfida estrema del trail runner romagnolo Manlio Faccini al Tor des Géants e il percorso solidale che ha portato a una raccolta fondi a favore di Ail Forlì-Cesena. L’appuntamento è per domenica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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