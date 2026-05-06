La Sfida Invisibile | al Teatro Italia il documentario sul trail runner Manlio Faccini

A Rocca San Casciano è in programma la prima proiezione del documentario “La Sfida Invisibile”, che narra l’esperienza del trail runner romagnolo durante il Tor des Géants. Il film presenta il percorso personale dell’atleta e il progetto di solidarietà legato alla raccolta fondi a favore dell’Ail Forlì-Cesena. L’evento si svolge al Teatro Italia, offrendo agli spettatori uno sguardo sulla sfida estrema affrontata dall’atleta e sul suo impegno benefico.

Arriva a Rocca San Casciano la prima visione de ‘La Sfida Invisibile’, il documentario che racconta la sfida estrema del trail runner romagnolo Manlio Faccini al Tor des Géants e il percorso solidale che ha portato a una raccolta fondi a favore di Ail Forlì-Cesena. L’appuntamento è per domenica.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Trail runner disperso sul Monte Corvo: ricerche nella notte del soccorso alpinoUn trail runner romano di 72 anni, disperso dal pomeriggio di ieri nella zona del monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, è stato rintracciato... Trail runner disperso sul Monte Corvo a causa di una slavina riesce a salvarsi da soloSi sono concluse con esito positivo nella mattinata di domenica 3 maggio le operazioni di ricerca di un trail runner, un uomo di 72 anni di Roma,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Post-ictus, come contrastare le disabilità dopo la fase acuta; Tumore al pancreas: l’intelligenza artificiale può scoprirlo con 3 anni di anticipo; Oltre la malattia, il ritorno alla vita: nasce la community per giovani con cerebrolesione; Sicurezza sul lavoro: via al progetto Radar contro i tumori professionali invisibili. L’energia tiene in piedi le nostre città: la sfida invisibile per il futuroC’è un elemento che tiene insieme trasporti, sanità, lavoro, commercio e vita domestica, ma a cui pensiamo raramente: l’energia elettrica. Non è solo una questione tecnica, ma l’infrastruttura ... romatoday.it Nel cuore dell'universo si nasconde una danza misteriosa che sfida la nostra logica classica. Due particelle possono rimanere connesse in modo invisibile attraverso un fenomeno chiamato entanglement quantistico. È come se queste particelle fossero due b - facebook.com facebook Oggi a Milano per il #BlueCapitalForum. Con lo Stretto di Hormuz a rischio, il trasporto navale si conferma asset decisivo per sicurezza ed economia. Comunicare questo settore invisibile ma essenziale è la vera sfida per il futuro. #BlueEconomy #EconomiaD x.com