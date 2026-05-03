Trail runner disperso sul Monte Corvo a causa di una slavina riesce a salvarsi da solo

Nella mattinata di domenica 3 maggio si sono concluse con successo le operazioni di ricerca di un uomo di 72 anni di Roma, disperso sul Monte Corvo nel massiccio del Gran Sasso. L’uomo era scomparso nel pomeriggio di sabato, dopo essere stato coinvolto in una slavina durante un trail running. Le ricerche sono state avviate immediatamente e si sono concluse con il suo ritrovamento, in grado di salvarsi da solo.

Si sono concluse con esito positivo nella mattinata di domenica 3 maggio le operazioni di ricerca di un trail runner, un uomo di 72 anni di Roma, disperso dal pomeriggio di ieri nella zona del Monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso. L’uomo, nel corso di una deviazione effettuata in solitaria.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Trail runner disperso sul Monte Corvo: ricerche nella notte del soccorso alpinoUn trail runner romano di 72 anni, disperso dal pomeriggio di ieri nella zona del monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, è stato rintracciato... Crollo del ponte sul fiume Trigno, auto cade nelle acque mentre un'altra riesce a salvarsi: ricerche in corsoSono in corso le ricerche per un'auto finita in acqua durante il crollo del ponte sul fiume Trigno, al confine tra Abruzzo e Molise. Una raccolta di contenuti Si parla di: Gran Sasso, 72enne ritrovato dopo una notte all’addiaccio sul Monte Corvo. Trail runner disperso sul Monte Corvo a causa di una slavina riesce a salvarsi da soloSi sono concluse con esito positivo nella mattinata di domenica 3 maggio le operazioni di ricerca di un trail runner, un uomo di 72 anni di Roma, disperso dal pomeriggio di ieri nella zona del Monte ... ilpescara.it Ritrovato il trail runner disperso sul Monte CorvoL'atleta romano di 72 anni era stato travolto da una slavina che lo aveva mandato fuori percorso. Dopo un bivacco notturno all'addiaccio, è riuscito a raggiungere autonomamente la strada ad Aprati. Mo ... emmelle.it