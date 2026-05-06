la sfida della stagione lo jolo vuol sognare

La squadra si prepara ad affrontare una sfida importante nella stagione, considerando la partita contro quella che viene considerata la formazione più forte del girone. Il tecnico ha dichiarato di essere soddisfatto, nonostante la difficoltà dell’avversario, soprattutto perché si tratta dell’unica squadra contro cui hanno perso entrambe le sfide precedenti. La partita rappresenta quindi un’occasione per cercare di invertire il trend e migliorare il risultato complessivo.

"Affronteremo quella che a mio avviso è la squadra più forte del girone. Personalmente, sono soddisfatto: non perchè si prospetti una partita facile, ma perchè affronteremo l’unica formazione contro cui abbiamo perso entrambe le partite. Ed abbiamo così la possibilità di riscattarci". E’ così che il direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio, carica il gruppo in vista della finale dei playoff che si terrà domenica prossima (molto probabilmente a Larciano) contro il Pietrasanta. E’ stato il club della Versilia, domenica scorsa, ad aggiudicarsi la semifinale contro il Pontebuggianese con un netto 3-0. E gli uomini di mister Luigi Ambrosio hanno un motivo ulteriore per dare il 100%: nel corso della "regular season", il Pietrasanta ha vinto sia al Fantaccini (3-1, all’andata) che tra le mura amiche (2-0, al ritorno).🔗 Leggi su Lanazione.it

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