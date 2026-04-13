Lo Jolo vince e ora può sognare Due punti dalla vetta per il salto

Lo Jolo ha ottenuto una vittoria importante contro Casalguidi con il punteggio di 2-0, portandosi a due punti dalla vetta della classifica. La squadra ha schierato Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Peschi, Marchio, Verdi, Vannini, Robi e D’Agati. Durante la partita sono entrati in campo Sforzi, Borchi, Tomberli e Lo Iacono, mentre altri giocatori sono rimasti in panchina.

Jolo calcio 2 Casalguidi 0 JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Peschi, Marchio (70’ Sforzi) Verdi, Vannini (75’ Borchi) Robi (60’ Tomberli) D’Agati (80’ Lo Iacono) A disp.:Giusti, Torcasso, Drovandi, Culò, Rozzi. All.:Ambrosio CASALGUIDI: Carli, Rossi, Robusto, Ghimenti, Luccioletti, Borselli, Paccagnini, Diddi, Tomeo, Bonfanti Al. (70’ De Simone) Ceccarelli. A disp.:Merci, Niccolai, Covino, Filoni, Castiglioni, Capecchi, Dani. All.:Paolacci Arbitro: Mohamad Kassa della sezione di Lucca Reti: 22’ Robi (rig.) 68’ Melani Due reti, una per tempo, hanno garantito il diciassettesimo successo in campionato in ventotto partite. Ma...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo Jolo vince e ora può sognare. Due punti dalla vetta (per il salto) Leggi anche: Jolo in Mugello, missione compiuta. Tre punti per continuare a sognare Lo Jolo alla prova Cubino: in palio punti d’oroTredici vittorie in ventidue partite: solo la Lampo Meridien capolista ha vinto di più.