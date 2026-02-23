Jolo ha conquistato tre punti sul campo di San Piero a Sieve, grazie a una doppietta determinante. La vittoria deriva dall’efficacia offensiva e dalla solidità difensiva della squadra. I giocatori hanno mostrato determinazione e spirito di squadra, portando a casa un risultato importante. La squadra ora guarda avanti con fiducia, puntando a mantenere il buon momento. La prossima partita si avvicina e i tifosi si preparano a seguire con entusiasmo.

San Piero a Sieve 0 Jolo calcio 2 SAN PIERO A SIEVE: Becchi, Baluganti, Cassai S., Pozzi, Bencini, Martini, Angiolini, Barzagli, Maio, Susini, Cassai N. A disp.:Romei, Frilli, Bonifazi, Iaquinandi, Fedele, Galeotti N., Biancalani, Maenza, Ciari. All.:Angiolini JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, D’Agati (58’ Tomberli) Medini (50’ Robi) Vannini, Verdi (78’ Sforzi) Rozzi (82’ Lo Iacono). A disp.:Giusti, Culò, Peschi, Marchio, Borchi. All.:Ambrosio Arbitro: Roberto Scardigli di Livorno, con Matteo Pacini di Empoli e Federico Ficarra di Livorno Reti: 64’ Vannini, 72’ Robi "Vedo in questo periodo una squadra meno brillante rispetto ad un mese fa, ma capace di conquistare sei punti nelle ultime due partite senza subirne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Promozione. Missione compiuta per lo Jolo. Vince e torna al secondo postoLo Jolo conquista una vittoria importante sul campo di Montignoso, con il risultato di 2-1.

Verdi trafigge il San Marco Avenza. Missione compiuta per lo JoloVerdi ha segnato il gol decisivo che ha portato lo Jolo a vincere contro il San Marco Avenza, causando la delusione dei padroni di casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Jolo in Mugello, missione compiuta. Tre punti per continuare a sognare; Verdi trafigge il San Marco Avenza. Missione compiuta per lo Jolo.

Jolo in Mugello, Lo Iacono suona la caricaAffronteremo una squadra che ha perso uno dei derby del Mugello, e che sarà determinata a riscattarsi. Non sarà facile,... Affronteremo una squadra che ha perso uno dei derby del Mugello, e che sarà ... lanazione.it

Verdi trafigge il San Marco Avenza. Missione compiuta per lo JoloArriva subito il riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa. Il prossimo impegno sarà nel Mugello. msn.com

Jolo - Luco 2 - 0 #calcio #passion #football #weekend #jolocalcio - facebook.com facebook