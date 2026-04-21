La Settimana europea della Vaccinazione si svolge ogni anno per sensibilizzare sull'importanza delle vaccinazioni in età evolutiva. Negli ultimi cinquant’anni, la medicina ha permesso di prolungare significativamente la durata della vita, prevenendo molte malattie grazie a interventi semplici come le iniezioni. L'evento invita a fare il punto sull’efficacia della prevenzione e sulla sua presenza nelle diverse fasi di crescita, dall'infanzia all'adolescenza.

L a medicina ci ha regalato negli ultimi cinquant’anni un’immagine potente: quella della miriade di persone che, invece di morire a 30 anni, possono vivere in salute molto più a lungo, grazie a un gesto semplice come una piccola iniezione. Parliamo delle vaccinazioni e delle circa 150 milioni di vite salvate in mezzo secolo. Nonostante questo, tuttavia, spesso viene commesso l’errore di pensare che i vaccini siano un “affare da bambini”. Non è così. Per questo, in occasione della Settimana europea della vaccinazione, dal 21-27 aprile, e della Settimana mondiale della vaccinazione, dal 24-30 aprile, gli esperti tornano a lanciare un messaggio forte e chiaro: la salute non è un traguardo che si raggiunge una volta per tutte nel momento in cui si indossa il primo grembiule.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'infanzia all'adolescenza, e oltre. La Settimana europea della Vaccinazione è utile per fare il punto sull'importanza della prevenzione

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