Inizia oggi la settimana dedicata alla salute femminile, con una serie di iniziative promosse dal Centro Donna. L’evento si svolge al San Giuseppe di Empoli e in altre strutture della zona, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dello screening nelle donne. La campagna si concentra su attività di prevenzione, diagnosi precoce e cura, coinvolgendo diverse strutture sanitarie locali.

COMPRENSORIO La prevenzione, lo screening e la cura. Il Centro Donna al. centro di una serie di iniziative per l’Open Week che prende il via oggi al San Giuseppe di Empoli e in altre strutture della zona. L’iniziativa è rivolta anche alle residenti nei quattro Comuni della zona del Cuoio (San Miniato, Santa Croce, Castelfranco e Montopolo) che fanno parte dell’Asl Toscana centro. Il via oggi, mercoledì, con "Progetti e prospettive per le donne del Centro Donna", incontro che avrà luogo alle 16,30 e darà il via agli appuntamenti dedicati alla "Settimana della salute della donna", l’Open Week promosso da Fondazione Onda con l’obiettivo di offrire attività di screening e consulenze gratuite.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La settimana della salute. Screening per le donne. Al centro la prevenzione

Multi SubPregnant Villainess Has A Reborn Baby Who Knows The Future!

Notizie correlate

Screening diabetologico gratuito, grande partecipazione a Benevento: prevenzione e salute al centro dell’impegno dei LionsTempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con un’ampia partecipazione e riscontri molto positivi lo screening diabetologico gratuito promosso dai Lions...

Leggi anche: Prevenzione e screening: la casa della salute mobile arriva a Caramanico e San Valentino

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; Settimana della Salute Donna: screening e visite gratuite negli ospedali della Asl Bari; Umbria in rosa, settimana di screening gratuiti per la salute della donna; Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026.

La settimana della salute. Screening per le donne. Al centro la prevenzioneIniziativa all’ospedale di Empoli aperta anche alle residenti nella zona del Cuoio. Coinvolte anche le associazioni di volontariato e sportive del comprensorio. msn.com

Settimana della Salute Donna: screening e visite gratuite negli ospedali della Asl BariDal 22 al 29 aprile, cinque presidi del territorio offrono servizi clinici e diagnostici gratuiti nell’ambito dell’Open Week promossa dalla Fondazione Onda ... baritoday.it

Continuano anche ad aprile gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76. Gli appuntamenti sono promossi dal Polo e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Afri facebook

Gli screening oncologici offerti dal #SSN sono uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce di eventuali tumori, aumentando le possibilità di cura. Aderisci allo screening: un gesto può fare una grande differenza per la tua salute! Scopri di più: s x.com