La sentenza sull’allenatrice | Non capiva i limiti del ruolo

Una sentenza ha stabilito che l’allenatrice avrebbe mostrato di non comprendere appieno i limiti del suo ruolo. Secondo la decisione, alcune condotte sarebbero state considerate dimostrate, mentre altre non avrebbero fornito elementi sufficienti o sarebbero risultate troppo generiche. La vicenda riguarda comportamenti contestati all’interno di un contesto sportivo, con la sentenza che ha analizzato le prove raccolte nel procedimento legale.

Alcune condotte risulterebbero "provate". Da altre invece emergerebbe un "quadro probatorio insufficiente o generico". Il tutto in un contesto di "versioni diametralmente opposte" in merito ai fatti di cui si discute. Il tribunale della Federazione ginnastica d’Italia ha pubblicato la sentenza del procedimento disciplinare a carico di Livia Ghetti, l’allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati (Ferrara) accusata di insulti, maltrattamenti e aggressioni fisiche ad alcune allieve, anche minorenni. Per lei i giudici della federazione hanno disposto una sospensione per 24 mesi, a fronte di una ben più grave richiesta di radiazione avanzata dalla procura federale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sentenza sull’allenatrice: "Non capiva i limiti del ruolo" Notizie correlate Bufera sulla ginnastica, allenatrice sospesa per 2 anni. La sentenza: “Maltrattamenti sulle allieve”Ferrara, 5 maggio 2026 – A quattro giorni esatti dall’ultima udienza, il tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia ha emesso il proprio... Leggi anche: Marie-Louise Eta, la prima allenatrice dei top campionati europei: "Mai mettersi limiti, conta solo il merito" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bufera sulla ginnastica, allenatrice sospesa per 2 anni. La sentenza: Maltrattamenti sulle allieve; La sentenza sull’allenatrice: Non capiva i limiti del ruolo; Violenza in palestra, due anni all’allenatrice della Ginnastica Estense Putinati; Due anni di sospensione per Livia Ghetti, allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati. Bufera sulla ginnastica, allenatrice sospesa per 2 anni. La sentenza: Maltrattamenti sulle allieveIl verdetto del tribunale sportivo nel procedimento disciplinare a carico di Livia Ghetti della Estense Putinati. La procura federale aveva chiesto la radiazione. La difesa: Scongiurato il peggio, or ... msn.com Ginnastica, Livia Ghetti sospesa due anni: 'Farò ricorso'La Federazione Ginnastica d’Italia ha imposto una sospensione di due anni a Livia Ghetti, storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati. Il provvedimento è l'esito di un procedimento di ... it.blastingnews.com La sentenza demolisce dodici punti su quattordici del decreto dell’assessorato regionale al Turismo sulle strutture ricettive - facebook.com facebook Testolin verso l'appello contro la sentenza sull'ineleggibilità in Giunta x.com