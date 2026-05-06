Alcune condotte risulterebbero "provate". Da altre invece emergerebbe un "quadro probatorio insufficiente o generico". Il tutto in un contesto di "versioni diametralmente opposte" in merito ai fatti di cui si discute. Il tribunale della Federazione ginnastica d’Italia ha pubblicato la sentenza del procedimento disciplinare a carico di Livia Ghetti, l’allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati accusata di insulti, maltrattamenti e aggressioni fisiche ai danni di alcune allieve, anche minorenni. Per lei i giudici della federazione hanno disposto la sospensione per 24 mesi, a fronte di una ben più grave richiesta di radiazione avanzata dalla procura federale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sentenza sull’allenatrice: "Mancava consapevolezza dei limiti del suo ruolo"

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