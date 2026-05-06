Dopo un incidente, un uomo ha trovato una nuova dimensione nella handbike, che ora rappresenta la sua quotidianità. In passato, ha condiviso con un conoscente di non aver mai desiderato scambiare le proprie gambe con la vita precedente. La sua esperienza si concentra su come la mobilità assistita abbia cambiato il suo modo di vivere, diventando parte integrante della sua routine.

A Paolo Barilla confidò che mai avrebbe barattato le gambe con la vita che aveva vissuto dopo l'incidente. Ieri sull'altare avrebbe potuto esserci un volante, invece c'era la sua handbike. Dio gli aveva dato una seconda vita e lui non voleva buttarla rallentando. Non ci si era sistemato scomodo con tutto ciò che gli mancava, l'aveva scelta per davvero. Non lo ha mai mosso un desiderio debole, sottopeso, malaticcio. È uscito dalla sua guerra con quel che gli rimaneva di un corpo scampato alla morte e si è portato da intero. Coerente alla faccia maschia e piena di meritatissime pieghe, Alex Zanardi si è inzuppato il cuore degli anni a venire senza mai far sentire il rumore del suo orgoglio incrinarsi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La seconda vita in handbike è diventata la sua vera vita

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