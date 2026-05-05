I funerali di Zanardi a Padova la sua handbike davanti all’altare Il figlio | Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa – Il video

A Padova si è svolta ieri la cerimonia funebre per Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, morto il primo maggio all’età di 59 anni. La funzione si è conclusa poco dopo le 13, con la presenza di numerosi partecipanti. Sul palco è stata posizionata la sua handbike, visibile davanti all’altare. Il figlio dell’atleta ha commentato che non è necessario essere Alex per vivere una vita piena.

Si è conclusa poco dopo le 13, la cerimonia funebre a Padova per Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, scomparso lo scorso primo maggio all’età di 59 anni. Il feretro è stato sistemato all’esterno della Basilica di Santa Giustina dove una lunga fila di persone è in coda per poter salutare il campione per l’ultima volta. Al momento dell’uscita della bara, sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare (Alex), brano scritto da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicato all’ex pilota. Le parole del figlio Niccolò. «Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa: chiunque può vivere una vita piena e gratificante.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio,... I funerali di Zanardi a Padova, la sua handbike davanti all’altare. Don Pozza: «Alex siamo noi se sapremo raccoglierne l’eredità» – Il videoSi svolgono oggi, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, scomparso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gli ultimi giorni di Zanardi, i funerali a Padova martedì mattina; Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Bologna in lutto, Antonelli gli dedica la pole; I funerali di Alex Zanardi martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova: celebra il cappellano del carcere, due maxi schermi. Attesi ministri e campioni dello sport. Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it Alex Zanardi, i funerali a Padova. Il figlio Niccolò: «Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa»Alex Zanardi, i funerali in diretta - L'ultimo saluto all'ex pilota di F1 e atleta paralimpico avverrà presso la Basilica di Santa Giustina di Padova dalle ore 11. ilmessaggero.it "Alex anche da morto continuerà a parlare di obiettivi": le parole di don Pozza nell'omelia per Zanardi a Padova - facebook.com facebook "Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com