Una frase di Barbara Ronchi sottolinea che le scoperte scientifiche dovrebbero essere accessibili a tutti senza costi, criticando il fatto che il capitalismo e la commercializzazione spesso ostacolano questa idea. Nel frattempo, il nuovo film di Lucia Calamaro, intitolato “Antartica – Quasi una fiaba”, sarà nelle sale dal 7 maggio e affronta il tema del rapporto tra scienza e opportunità di mercato.

Il confine tra scoperta scientifica e opportunità commerciale è al centro di “ Antartica – Quasi una fiaba “, il nuovo film di Lucia Calamaro che arriva nelle sale il 7 maggio. La pellicola racconta le vicende di una piccola comunità di ricercatori, isolata dal mondo per otto mesi all’anno, impegnata a scrutare l’orizzonte del futuro dell’umanità. L’equilibrio della base antartica più remota del pianeta viene sconvolto dall’arrivo di Maria (Barbara Ronchi), scienziata dal carattere schivo e dalla determinazione granitica, il cui ingresso mette in discussione i piani del capo della missione Fulvio Cadorna ( Silvio Orlando ), suo mentore e punto di riferimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La scoperta scientifica deve essere gratis e per tutti. Non accade perché imbevuti di capitalismo e dell’idea che bisogna monetizzare”: così Barbara Ronchi

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