Una donna ha raccontato di aver vissuto un'esperienza traumatica legata a un caso giudiziario che coinvolge un uomo condannato per reati gravi. Durante l'intervista, ha descritto il suo percorso di scoperta e le emozioni provate nel conoscere i dettagli di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi segue le cronache locali, portando alla luce le testimonianze di chi ha subito direttamente le conseguenze.

Milano – "Il dolore di questa donna, alla scoperta di quello che ha fatto, mi ha contagiata in qualche modo. Io sono entrata in empatia con quel dolore lì". Così Barbara Ronchi è entrata nella storia di Elisa nel film di Leonardo di Costanzo e, di riflesso, nella storia di Stefania Albertani, che nel 2009 uccise la sorella a Cirimido, in provincia di Como, e tentò di ammazzare i genitori. Caso di cronaca nera e film arrivano al banco dell’università: oggi alle 16.15 l’attrice Barbara Ronchi con il regista e lo sceneggiatore Bruno Oliviero interverranno a una lezione di criminologia aperta al pubblico in Bicocca (U6, piazzale dell’Ateneo nuovo 1). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barbara Ronchi e il caso Albertani: “Viaggio nell’orrore alla ricerca di un perché”

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