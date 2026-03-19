Paolo Crepet ha commentato l’intelligenza artificiale, affermando che chi l’ha creata mira a danneggiare l’umanità privandola di sfide, imprevisti e fatiche. Ha anche criticato la semplicità delle funzioni dei robot, sottolineando come molte persone, tra cui giovani, si siano abituate a considerare tutto ciò come normale o addirittura positivo. La discussione si concentra sulle percezioni e sui giudizi riguardo alle tecnologie emergenti.

“A me sembra molto banale quello che fa un robot. Siamo diventati un po’ idioti: ci sono ragazzi che interrogano i chatbot anche solo per decidere se prendere un caffè”: parola di Paolo Crepet che è stato protagonista del Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione “Stregati da Sophia”. Ntr24 ha seguito la lectio magistralis dello psichiatra al Teatro San Marco di Benevento: “Le tecnologie sono in mano a pochi che vi hanno imposto modelli ridicoli ma siamo abbastanza intelligenti per pensare a noi stessi”, le parole di Crepet, in riferimento all’Intelligenza Artificiale. Anche perché, secondo lui, rinunciare a prendere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi l’ha inventata vuole il male dell’umanità perché ci priva dell’avventura, dell’imprevisto e della fatica. Quello che è gratis è orrendo”: così Paolo Crepet sull’AI

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