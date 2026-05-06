Una frattura interna al Partito Democratico riguarda la possibile uscita di alcune sue componenti, riformiste e liberaldemocratiche cattoliche, che potrebbero lasciare il gruppo. Questa ipotesi viene discussa come una delle opzioni per il futuro del partito, con alcuni membri che vedrebbero questa scissione come una soluzione. La questione viene analizzata anche da esperti e commentatori, che valutano le implicazioni di un possibile distacco.

Una parte del Pd vedrebbe con favore l’uscita dal partito delle sue componenti riformiste e liberaldemocratiche cattoliche. Per esempio l’ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi scrive oggi su Il Riformista che il passaggio di Marianna Madia dal Pd al gruppo di Italia Viva, come indipendente, può essere l’inizio di un fenomeno più vasto; un processo politico che potrebbe portare a far nascere un polo riformista, una sorta di “nuova Margherita” autonoma, ma solidamente alleata con il Pd e che un ruolo particolare potrebbe essere svolto da Graziano Delrio. Non pochi nel Pd, alla base e ai vertici provano nostalgia per il passato. Mi riferisco al processo che ha portato il Pci a trasformarsi prima nel Pds e successivamente nei Ds.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La scissione del Pd non serve al centrosinistra. La versione di Mayer

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