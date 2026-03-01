Pd terremoto nelle chat | la legge porta alla scissione

Una nuova legge elettorale sta creando tensioni all’interno del Partito Democratico, alimentando divisioni tra i suoi membri. Le chat interne si riempiono di discussioni accese e malumori, mentre si avvicinano le elezioni politiche. La situazione ha già portato a frizioni che potrebbero portare a una scissione nel partito, con conseguenze ancora da definire.

La nuova legge elettorale rischia di provocare nel Pd un effetto collaterale non da poco. Una scossa, destinata a terremotare il partito proprio a pochi mesi dalle elezioni politiche. L’effetto di cui si parla, nelle chat dei dem, è la fuoriuscita dei riformisti del Pd. Una mini-scissione. Va detto che già da un po’ molti di loro riflettono se si sia opportuno o no restare ancora nel Pd. Ma con questa legge, chi ci stava pensando ha trovato un incentivo in più. L’assenza di preferenze, infatti, toglie l’ultima scialuppa a chi non è non è in linea con la segretaria. Con le liste bloccate, infatti, il potere di candidare è tutto dei leader, i quali, come sempre, cercheranno di portare in Parlamento le persone a loro più fedeli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

