San Benedetto | centrosinistra diviso rischio scissione

A San Benedetto del Tronto il centrosinistra si trova di fronte a una divisione interna, che potrebbe portare a una scissione. Le elezioni amministrative si avvicinano e le coalizioni sono molto frammentate, rendendo difficile prevedere quale sarà il risultato. La mancanza di un sindaco uscente unito contribuisce a rendere ancora più incerto l’andamento delle candidature e delle alleanze.

Le elezioni amministrative a San Benedetto del Tronto si profilano come una sfida complessa, dove la frammentazione delle coalizioni e l’assenza di un sindaco uscente unito rendono imprevedibile l’esito finale. Con il centrosinistra diviso tra Giorgio Fede e Fabio Urbinati, e il centrodestra che oscilla tra Pasqualino Piunti e Gianni Balloni, la città si prepara per un confronto elettorale che potrebbe vedere due candidati della stessa area politica al ballottaggio. L’imminente riunione dell’Unione del Partito Democratico martedì prossimo segnerà un momento cruciale per definire l’unità della sinistra, mentre nel campo opposto la proposta di Sandro Donati è stata scartata a favore di nomi più legati ai partiti nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto: centrosinistra diviso, rischio scissione Articoli correlati Stroncone, mozione per salvare l’Abbazia di San Benedetto in Fundis: patrimonio a rischioUna mozione presentata dai consiglieri Paolo Cianfoni, Roberto Bartolini, Diego Bussetti e Matteo Leonardi, è stata sottoposta all’attenzione... Leggi anche: Rischio amianto e liquami pericolosi. San Benedetto, blitz nell?ex fabbrica dei frigoriferi Altri aggiornamenti su San Benedetto Temi più discussi: Centrodestra, Donati addio, nel centrosinistra c’è Fede (chissà se speranza di un Pd unito); Elezioni provinciali, ci siamo. La destra spera nei ribaltoni. Per Fermo corre solo Ortenzi, a Macerata vittoria di Gentilucci (quasi)...; Elezioni, Nicola Mozzoni: San Benedetto deve guidare e non rincorrere; Il Pd propone ufficialmente Giorgio Fede ma la minoranza non ci sta: Non ci prestiamo a forzature. San Benedetto, centrosinistra diviso tra Fede e Urbinati. Ma spunta il nome di SanguigniNel centrosinistra sambenedettese cresce il confronto sulla candidatura a sindaco: i vertici dem sostengono il pentastellato, mentre una parte del partito valuta alternative interne ... lanuovariviera.it San Benedetto, la maggioranza Pd fa quadrato su Giorgio Fede. Arriva anche Matteo Ricci: «Punto di partenza per il campo largo»San Benedetto del Tronto, Giorgio Fede, Partito Democratico, Marco Giobbi, Matteo Ricci, Augusto Curti, Chantal Bomprezzi, Francesco Ameli, elezioni comunali, centrosinistra ... lanuovariviera.it La Nuova Riviera. . : a San Benedetto del Tronto dopo l’uscita dall’, tantissime auto si sono riversate lungo la viabilità ordinaria, con e un - facebook.com facebook There it is! Jonathan Milan wins again in San Benedetto del Tronto! #TirrenoAdriatico x.com