Sagra del Cotechino al via la decima edizione | quattro giorni di musica e sapori della tradizione

La decima edizione della Sagra del Cotechino ha preso il via a Pisignano di Cervia, dopo che il maltempo ha costretto gli organizzatori a spostare alcune attività all’interno. La manifestazione, in programma dal 19 al 22 febbraio, richiama ogni anno appassionati di musica e di sapori tradizionali, attirando visitatori anche da fuori regione. Quest'anno, il cuore della festa si trova nell’area del Bar Barbaciga, in piazza Fontana, dove si possono gustare i piatti tipici preparati con il celebre salume emiliano.

Quattro giornate dedicate alle delizie del maiale in un'atmosfera rustica e festosa. Dal 19 al 22 febbraio, a Pisignano di Cervia, torna protagonista il re della tradizione emiliana con la decima edizione della Sagra del Cotechino, in programma nell'area del Bar Barbaciga, in piazza Fontana. Stand gastronomici con cotechino caldo servito con i suoi contorni tradizionali, piadine e piatti tipici romagnoli incorniciati da musica dal vivo e balli. Al centro della festa il cotechino, simbolo della tavola invernale e protagonista di questo evento gastronomico pensato anche per ritrovare il gusto della convivialità.