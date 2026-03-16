Ultimissime Inter LIVE | La Russa provoca il Milan arrivano novità sul rinnovo di Dumfries Come sta Lautaro? Ecco la risposta

Nelle ultime ore, le notizie dell'Inter sono state aggiornate in tempo reale. La Russa ha fatto una provocazione nei confronti del Milan, mentre si registrano novità sul rinnovo di Dumfries. Inoltre, si è parlato delle condizioni di Lautaro, con una risposta ufficiale sulla sua salute. Questi sono i principali aggiornamenti riguardanti la squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 MARZO. La Russa provoca il Milan: «Sogno uno spareggio scudetto coi rossoneri, sarebbe divertente. Sugli arbitri dico questa cosa». La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, ha provocato il Milan dopo il pareggio dei rossoneri contro la Lazio Infortunio Lautaro Martinez, il popolo nerazzurro attende il suo capitano: le ultime sulle condizioni dell’attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: La Russa provoca il Milan, arrivano novità sul rinnovo di Dumfries. Come sta Lautaro? Ecco la risposta Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Arrivano novità sul rinnovo di Dumfries. Come sta Lautaro? Ecco la rispostadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: aggiornamenti su Lautaro, arrivano notizie sul ritorno di Dumfries Tutto quello che riguarda Ultimissime Inter Discussioni sull' argomento Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, le ultime verso il Milan: c'è Mkhitaryan, dubbio Thuram. Lautaro in panchina a tifare; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: si fermano Calhanoglu e Bastoni; Formazioni ufficiali Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi. Milan-Inter live, le ultime sulle formazioni: Thuram verso il forfait, Estupinan dal 1'Segui in diretta Milan-Inter, match della 28esima giornata di Serie A ... msn.com Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu x.com Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu - facebook.com facebook