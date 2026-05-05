La Ruota della Fortuna Gerry imita Samira Finale amaro per il campione

Martedì 5 maggio, Gerry Scotti ha condotto una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, accompagnato da Samira Lui. Lo show è tornato ad essere presente nelle case degli italiani, consolidando la sua posizione tra gli appuntamenti televisivi più seguiti della sera. Durante la trasmissione, è stata mostrata una scena in cui Gerry ha imitato Samira, creando un momento che ha attirato l’attenzione del pubblico. Alla fine, il campione in gara non è riuscito a portare a casa la vittoria.

Martedì 5 maggio Gerry Scotti, insieme alla sua fedele compagna di viaggio Samira Lui, è tornato nelle case degli italiani con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più seguiti delle serate degli spettatori. La serata scorre con il ritmo di sempre, tra gioco e momenti più leggeri che accompagnano lo sviluppo della partita, fino a un finale che incorona un nuovo campione, lasciando però anche un pizzico di amarezza. “La Ruota della Fortuna”, Gerry si scatena e “ruba” i passi di Samira. Ormai sono il cuore del programma e una delle coppie più amate dell’access prime time: Gerry Scotti e Samira Lui continuano a dettare il ritmo de La Ruota della Fortuna, tra gioco, complicità e continui botta e risposta.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry “imita” Samira. Finale amaro per il campione Notizie correlate La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui, ma commette una gaffeNella puntata del 29 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano l’ennesimo siparietto divertente, svelando un’intesa e... Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia ancora look. E il campione stupisce Gerry Scotti Altri aggiornamenti Temi più discussi: La ruota della fortuna: Riccardo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Abigail Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Per appassionati Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Viaggio nel tempo Video. La Ruota della Fortuna si ferma lo stesso giorno di Affari Tuoi. E Liorni sfida Max GiustiLa Ruota della Fortuna si ferma lo stesso giorno di Affari Tuoi di Stefano De Martino. E d’estate Marco Liorni sfida Max Giusti. dilei.it La Ruota della Fortuna, dedica da brividi di Gerry Scotti e Samira Lui: La nostra famiglia, ma la serata finisce malissimoIn occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, Gerry Scotti e Samira Lui hanno fatto una dedica a tutti i collaboratori de La Ruota della Fortuna ... libero.it pubblico a La ruota della fortuna - facebook.com facebook