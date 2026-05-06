La RN Savona vince la battaglia con il CN Posillipo In zona salvezza colpo dell’Ortigia

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1, si sono disputate cinque partite su sette previste, con alcune formazioni che hanno ottenuto punti importanti. La RN Savona ha battuto il CN Posillipo, consolidando la propria posizione in classifica. Nel frattempo, l’Ortigia ha conquistato una vittoria che le permette di avvicinarsi alla zona salvezza. La giornata si è svolta con un programma ridotto rispetto al consueto.

Programma ridotto nel mercoledì della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1. Si giocano solo cinque dei sette match in programma. Continuano a dimostrare la propria impressionante potenza le prime due della classe, mentre il Savona vince la battaglia con il CN Posillipo. In zona salvezza successo che vale oro per il C.C. Ortigia. Conquista tre punti che valgono oro nella lotta per la salvezza il Circolo Canottieri Ortigia che alla Paolo Caldarella piega 14-12 l’AC Group Circolo Canottieri Napoli. I siciliani indirizzano l’andamento del confronto a proprio favore con il break di 4-1 operato nella parte finale del secondo parziale e respingono al mittente i tentativi di assalto dei partenopei con l’uno-due firmato Baksa-Trimarchi nel finale del terzo periodo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La RN Savona vince la battaglia con il CN Posillipo. In zona salvezza colpo dell’Ortigia Notizie correlate Leggi anche: Storico Cosenza Pallanuoto! Vince la battaglia con il CN Sant Feliu e trionfa in Conference Cup Serie A1, alla Zanelli il big match Savona-Posillipo. Si infiamma la lotta salvezzaLa fine della stagione regolare rende ancora più pesante il valore di ogni singolo punto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: DDR vince Rossoblucerchiato dell’Anno; Pallanuoto, successo per le prime tre della classe. Blitz Olympic Roma con la RN Salerno; Serie D, gir. A. Il Vado vince e va in C: la sintesi del successo sulla NovaRomentin; La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince 11-14 contro il R.N. Arenzano. La RN Savona vince la battaglia con il CN Posillipo. In zona salvezza colpo dell’OrtigiaProgramma ridotto nel mercoledì della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1. Si giocano solo cinque dei sette match in programma. oasport.it Campionato invernale junior. RN Savona vince la classifica di societàGiornata conclusiva al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia per il campionato invernale juniores di nuoto artistico. Assegnati gli utlimi tre titoli di categoria; la squadra del ... federnuoto.it Giro d'Italia 1986 - 14a tappa: Savona-Sauze d'Oulx Nei 5 km finali Visentini e Lemond sembrano possano fare il vuoto, ma vengono raggiunti prima da Chioccioli e quindi da Corti Martin Earley vince la tappa, ma Saronni difende bene la maglia rosa - facebook.com facebook Sup Team Savona: grandi risultati sul lago Trasimeno: Sara Oddera vince la 50+, Paolo Nardini in top 10 x.com