Nella ventiquattresima giornata della Serie A1 maschile, si terrà il big match tra la Zanelli e il Posillipo. La partita si svolge in un momento in cui la lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più accesa, rendendo ogni punto fondamentale per le squadre coinvolte. Questa giornata rappresenta un momento cruciale della stagione regolare, che si avvicina al suo rush finale.

La fine della stagione regolare rende ancora più pesante il valore di ogni singolo punto. La Serie A1 maschile torna in vasca per i match della ventiquattresima giornata, undicesima del girone di ritorno. Il turno si disputerà in due tronconi: De Akker-Iren Genova Quinto e Training Academy Olympic Roma-Pallanuoto Trieste si giocheranno infatti sabato 9 maggio. La sfida di cartello si gioca alla Zanelli, fischio d’inizio previsto alle 14:30, tra Banco BPM Rari Nantes Savona, terza forza del torneo con 56 punti, e Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, quarto a quota 42. I liguri hanno già blindato il piazzamento playoff e proseguono...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serie A1, alla Zanelli il big match Savona-Posillipo. Si infiamma la lotta salvezza

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