Storico Cosenza Pallanuoto! Vince la battaglia con il CN Sant Feliu e trionfa in Conference Cup

Il Cosenza Pallanuoto ha conquistato la vittoria nella Final Eight di Conference Cup femminile ad Atene, battendo il CN Sant Feliu con il punteggio di 14-13. La squadra italiana ha portato a casa il trofeo, segnando una pagina importante nella sua storia. La partita si è conclusa con una vittoria per un solo gol di scarto, confermando l’equilibrio tra le due formazioni durante l’intera gara.

Ad Atene è l’Italia a salire sul gradino più alto del podio. Il Cosenza Pallanuoto scrive una pagina memorabile della sua storia, vince la battaglia contro la mai doma compagine spagnola del CN Sant Feliu 14-13 e trionfa nella Final Eight di Conference Cup femminile. La formazione calabrese parte forte, sblocca le ostilità con l’acuto del capitano Federica Morrone, chiude il parziale di apertura sul 4-1 a proprio favore e tocca il massimo vantaggio sul 5-1, griffato ancora dalla numero sette in calottina scura, nelle prime battute del secondo parziale. L’inesorabile progressione della formazione in calottina scura continua tra la fine del secondo e l’inizio del terzo parziale con il devastante break di 4-0 aperto dal sigillo a posto da Marta Misiti per il 7-4 e chiuso dall’acuto della croata Iva Rozic per il 10-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Storico Cosenza Pallanuoto! Vince la battaglia con il CN Sant Feliu e trionfa in Conference Cup Articoli correlati Final Eight Conference Cup, l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant FeliuInizia nel migliore dei modi la Final Eight di Conference Cup femminile per la Smile Cosenza Pallanuoto. Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN PosillipoSerata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di... Approfondimenti e contenuti su Storico Cosenza Pallanuoto Temi più discussi: Conference cup di Pallanuoto, la Smile Cosenza vince la prima gara; Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinale; Pallanuoto: Calottina Tricolore; Smile Cosenza da sogno: rimonta il Tenerife 13-8 e vola nella finale di Conference Cup. Traguardo storico per la Smile Cosenza: è in finale di Conference CupLe calabresi vincono ad Atene contro le spagnole del Tenerife e domani affronteranno le catalane del Sant Feliu: sfida decisiva per conquistare il tetto d'Europa ... rainews.it La Pallanuoto Cosenza femminile è Campione d’Europa femminileStraordinaria affermazione ad Atene da parte delle atlete rossoblù che battono nella finalissima il CN Sant Feliu per 14-13 ed alzano al cielo la Conference Cup ... cosenzachannel.it Cosenza nell'élite della pallanuoto europea! Le ragazze della Smile Cosenza sono atterrate ad Atene per la Final Eight di Conference Cup. È un momento storico: la prima partecipazione assoluta del club, guadagnata con un percorso incredibile fatto solo di - facebook.com facebook #SerieA1femminile Cosenza-Plebiscito Padova 15-9 SIS Roma-Orizzonte 9-11 league table (top5) 1 Orizzonte 36 2 SIS Roma 35 3 Rapallo 35 4 PN Trieste 24 5 Cosenza 22 #pallanuoto #waterpolo x.com