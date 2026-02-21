Carlos Alcaraz spegne le polemiche sulla crisi di Sinner | Sorpreso dalla sua sconfitta ma tornerà
Carlos Alcaraz ha commentato la recente sconfitta di Jannik Sinner, spiegando che era sorpreso dal risultato e che si aspetta un suo ritorno forte. La vittoria su Rublev a Doha ha dimostrato la sua determinazione. Alcaraz, attualmente numero uno al mondo, ha espresso rispetto per il talento di Sinner e ha sottolineato che ogni atleta attraversa momenti difficili. La discussione sulla presunta crisi del tennista italiano continua a tenere banco.
Dopo la vittoria su Rublev a Doha, il numero uno al mondo analizza con equilibrio il momento di Jannik. E tra i due il rapporto è sempre più solido Meno male che c’è Alcaraz, verrebbe da dire. Mentre dalla Spagna rimbalza l’espressione “crisi Sinner”, il diretto interessato, o meglio, il suo grande rivale, sceglie toni ben diversi. Dopo aver battuto Andrey Rublev e conquistato la dodicesima finale negli ultimi tredici tornei disputati, Carlos Alcaraz ha commentato con lucidità la sconfitta di Jannik Sinner a Doha: “Devo dire che mi ha sorpreso, non mentirò. Ma allo stesso tempo so di cosa sono capaci i giocatori.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Australian Open, la finale Djokovic-Alcaraz sulla Rod Laver Arena dopo sconfitta di Sinner: 10° sfida tra Novak e Carlos - DIRETTA
