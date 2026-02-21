Carlos Alcaraz spegne le polemiche sulla crisi di Sinner | Sorpreso dalla sua sconfitta ma tornerà

Carlos Alcaraz ha commentato la recente sconfitta di Jannik Sinner, spiegando che era sorpreso dal risultato e che si aspetta un suo ritorno forte. La vittoria su Rublev a Doha ha dimostrato la sua determinazione. Alcaraz, attualmente numero uno al mondo, ha espresso rispetto per il talento di Sinner e ha sottolineato che ogni atleta attraversa momenti difficili. La discussione sulla presunta crisi del tennista italiano continua a tenere banco.

© Ildifforme.it - Carlos Alcaraz spegne le polemiche sulla “crisi” di Sinner: “Sorpreso dalla sua sconfitta, ma tornerà”