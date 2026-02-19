Cremonese Luperto si presenta | Felice di essere qui Ha inciso la presenza di mister Nicola ho parlato tanto con lui

Sebastiano Luperto si presenta alla Cremonese dopo aver firmato il contratto, portando con sé entusiasmo e determinazione. La causa principale del suo arrivo è la necessità di rafforzare la linea difensiva, e Luperto si dice felice di essere in squadra. La sua presenza è stata influenzata anche dalla stretta collaborazione con il mister Nicola, con cui ha parlato spesso nelle ultime settimane. Luperto si sente già parte integrante del gruppo e si impegna a dare il massimo in vista delle prossime partite.

