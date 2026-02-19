Cremonese Luperto si presenta | Felice di essere qui Ha inciso la presenza di mister Nicola ho parlato tanto con lui
Sebastiano Luperto si presenta alla Cremonese dopo aver firmato il contratto, portando con sé entusiasmo e determinazione. La causa principale del suo arrivo è la necessità di rafforzare la linea difensiva, e Luperto si dice felice di essere in squadra. La sua presenza è stata influenzata anche dalla stretta collaborazione con il mister Nicola, con cui ha parlato spesso nelle ultime settimane. Luperto si sente già parte integrante del gruppo e si impegna a dare il massimo in vista delle prossime partite.
Cremonese, Luperto sa come si fa: Tutti uniti, con impegno, accendiamo la scintillaIl difensore: Nel calcio si possono ribaltare i pronostici, con tanto lavoro ogni obiettivo si può raggiungere. A Cremona c'è una salvezza da raggiungere per gettare solide basi sul futuro ... laprovinciacr.it
Cremonese, Luperto: Malen sta facendo benissimo, ma ci faremo trovare prontiIl difensore centrale: Siamo consapevoli del valore della Roma e delle sue individualità, cercheremo di metterli in difficoltà ... ilromanista.eu
