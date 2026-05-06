La ristrutturazione del Benelli entra nel vivo | oltre un milione per tribune campo e gradinate

I lavori di ristrutturazione dello stadio Benelli di Ravenna sono in corso e si avvicinano a una fase più avanzata. Finora sono stati investiti oltre un milione di euro per la riqualificazione delle tribune, del campo e delle gradinate. Le operazioni di intervento continuano senza soste, coinvolgendo diverse aree dello stadio. La ristrutturazione si sta svolgendo secondo il cronoprogramma stabilito dalle autorità competenti.

I lavori di ristrutturazione dello stadio Benelli di Ravenna proseguono e anzi sembrano entrare nel vivo. Entro la fine di maggio infatti, l'Amministrazione ha disposto l’avvio della demolizione delle tribune in acciaio dello stadio: un progetto esecutivo del valore di 55.500 euro approvato dalla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da Empoli a Orlando, la sosta Nazionali entra nel vivo: cinque giocatori del Milan in campo oggi Autodromo, lavori a tutto gas: nuove tribune alla Prima Variante, l’hospitality entra nel fienile del SerraglioMonza, 26 marzo 2026 – Via libera alle nuove tribune e alla trasformazione del fienile abbandonato al Serraglio in una hospitality con vista sul... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Dall’archistar al declino: a Pesaro l’Sos del Centro Benelli e il nodo sono le risorse; Vis, incredibile al Benelli, la Sambenedettese nel recupero si aggiudica in due minuti il derby e la salvezza diretta, il match termina tra il caos generale. Dall’archistar al declino: a Pesaro l’Sos del Centro Benelli e il nodo sono le risorsePESARO Una parabola discendente e da manuale quella del Centro direzionale Benelli: progettato dall’architetto Carlo Aymonino nei primi anni ‘80 sulle ceneri dell’ex ... corriereadriatico.it Pesaro: Comune e Vis Bosco valutano nuovo stadio o ristrutturazione del BenelliDopo il confronto a distanza, in cui il presidente della Vis Bosco e il sindaco Biancani hanno espresso le proprie opinioni schiettamente, le parti si sono incontrate in un clima costruttivo ... ilrestodelcarlino.it Ci siamo: 40ª edizione del Biker Fest International di Lignano e Benelli non può mancare! 14 – 17 maggio Lignano Sabbiadoro (UD) Vieni a trovarci: quattro giorni di passione su due ruote con la possibilità di vivere l'esperienza Benelli in prima pers - facebook.com facebook