Oggi inizia la fase di sosta delle nazionali, con cinque giocatori del Milan impegnati in diverse partite internazionali. La giornata vede diverse sfide tra squadre nazionali di vari paesi, con alcuni calciatori che scenderanno in campo in partite di qualificazione e amichevoli. Le partite si svolgono in varie località, tra cui Empoli e Orlando, e coinvolgono i giocatori rossoneri in diverse selezioni.

La sosta Nazionali è pronta ad entrare nel vivo. Tra amichevoli internazionali e gare di qualificazione agli europei giovanili, sono ben 12 i giocatori rossoneri chiamati a difendere il proprio Paese. Nella giornata di oggi (giovedì 26 marzo), cinque calciatori del Milan scenderanno in campo. Di seguito, il calendario completo. David Odogu sarà impegnato alle 16:45 con la maglia della Germania U20 nella sfida contro la Repubblica Ceca. La gara si colloca nel programma dell'Elite League Under 20, una competizione calcistica europea riservata alle otto migliori U20, che si svolge dal 2017, ovvero da quando ha sostituito il Torneo Quattro Nazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Da Empoli a Orlando, la sosta Nazionali entra nel vivo: cinque giocatori del Milan in campo oggi

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