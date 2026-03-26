Autodromo lavori a tutto gas | nuove tribune alla Prima Variante l’hospitality entra nel fienile del Serraglio

A Monza, sono stati approvati i lavori di ampliamento dell’autodromo. Verranno costruite nuove tribune nella Prima Variante e il vecchio fienile del Serraglio sarà convertito in un’area hospitality con vista sul circuito. Le opere prevedono interventi nelle aree già esistenti per migliorare le strutture e le funzionalità dell’impianto.

Monza, 26 marzo 2026 – Via libera alle nuove tribune e alla trasformazione del fienile abbandonato al Serraglio in una hospitality con vista sul circuito. La giunta di Monza ha approvato i primi due progetti che ridisegnano il volto dell’autodromo così come chiesto dalla Formula 1. Gli altri tre interventi, invece, hanno appena iniziato il ’mini Gp’ in consiglio comunale per l’approvazione, attesa nella seduta del 9 aprile. Cinque lotti, un pacchetto complessivo di lavori per circa 40 milioni di euro. I posti in tribuna. Le prime tribune in tubi Innocenti che saranno sistemate sono quelle all’altezza della Prima Variante. I posti passeranno da 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autodromo, lavori a tutto gas: nuove tribune alla Prima Variante, l’hospitality entra nel fienile del Serraglio Articoli correlati Leggi anche: La F1 ridisegna l’autodromo di Monza: dalle nuove tribune alla terrazza vip sulla pista, ecco i 5 progetti da 40 milioni di euro Variante Cisa, lavori alla rete idrica. Scattano le modifiche alla viabilitàSarzana, 14 gennaio 2026 – Hanno preso il via ieri mattina i lavori di scavo propedeutici alla sostituzione della rete idrica che stanno interessando...