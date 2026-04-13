Remigrazione il Pd vuole il bavaglio Salvini | Non è da veri democratici

Il Partito Democratico ha annunciato proposte per limitare la libertà di espressione sulla remigrazione. Il leader della Lega ha commentato che la sua posizione è a sostegno dei cittadini che non condividono le opinioni della sinistra. Il 18 aprile è prevista a Milano una manifestazione dei Patrioti organizzata dalla Lega in piazza del Duomo, mentre le reazioni e le polemiche continuano a crescere.

Il 18 aprile la manifestazione dei Patrioti della Lega in piazza del Duomo a Milano ci sarà, ma reazioni e polemiche non si fermano. Il Pd a Palazzo Marino, tramite la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, nei giorni scorsi aveva provato a esortare Prefettura e Questura per annullare l’evento, ma senza esito. Lo stesso sindaco, Beppe Sala, ha ammesso che non ci sono elementi per vietarla ma, nonostante questo, Buscemi non ha intenzione di ritirare l’ordine del giorno, che arriverà regolarmente in Aula oggi. La piddina chiede «un voto politico all’aula contro il Remigration summit, che è assolutamente xenofobo e razzista».🔗 Leggi su Laverita.info

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