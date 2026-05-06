Un evento dedicato alla cultura gastronomica napoletana propone venti incontri che esplorano la storia e le tradizioni del cibo locale, con la supervisione dell’antropologo Marino Niola. La manifestazione include anche sei concerti in diverse chiese e si rivolge a un pubblico di circa sei mila persone. Tra i focus principali ci sono i piatti tipici come il gattò e altri aspetti legati alla cucina tradizionale della città.

Venti appuntamenti con il gusto con la curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola, sei concerti nelle chiese e un pubblico di 6.000 persone. Sono questi i numeri della quarta edizione della rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia”, ideata, sostenuta e promossa dall’assessorato al Turismo e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Una raccolta di contenuti

Si parla di: La regina, il gattò (che è più saporito del gateau) e l'anima gastronomica di Napoli; Pasta cresciuta, sartù di riso, gattò di patate: le ultime pietanze protagoniste di Vedi Napoli e poi Mangia. Special guest dell’evento di chiusura Marisa Laurito.

Pasta cresciuta, sartù di riso, gattò di patate: le ultime pietanze protagoniste di Vedi Napoli e poi Mangia. Special guest dell’evento di chiusura Marisa LauritoVenerdì 1 maggio, alle 18:00, Complesso Monumentale Vincenziani appuntamento con Pasta cresciuta. La frittura che profuma di vicoli raccontata dall’antropologo dell’alimentazione Antonio Puzi. napolitoday.it